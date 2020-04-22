Россияне смогут создавать НКО для благоустройства дворов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, предлагающий наделить организации территориального общественного самоуправления статусом НКО. Такие организации могут создавать люди для решения хозяйственных проблем в своей округе, например, ремонта дорог, ухода за цветниками возле домой и т.д.

"Подготовлен пакет законодательных инициатив, которые, по сути, повышают статус и возможности территориального общественного самоуправления, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Закон разрешает гражданам объединяться и создавать организации территориального общественного самоуправления для благоустройства территории".

Он поясняет, что организация территориального общественного самоуправления может появиться во дворе, в квартале, на какой-то улице. "Такие организации не являются органами власти, но являются частью местного самоуправления как института демократии, - рассказывает Владимир Груздев. - Они позволяют людям самостоятельно решать проблемы на местном уровне, например, строить детские площадки, ремонтировать колодцы и водонапорные башни, пешеходные мосты и т.п. По данным министерства юстиции, в стране действуют порядка 32 тысяч организаций территориального общественного самоуправления".

Из них более 20 тысяч действуют в городах, остальные в сельской местности, продолжает Владимир Груздев. "Предполагается, что деятельность таких организаций будет отнесена к деятельности социально ориентированных НКО, - говорит председатель правления АЮР. - Благодаря этому территориальное общественное самоуправление сможет получать поддержку органов власти, в том числе финансовую, информационную и консультационную".