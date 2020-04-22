Россияне стали чаще откладывать деньги на "черный день"

Доля россиян, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть дохода, за последний год выросла на 8 процентных пункта и достигла 35%. Самая распространенная цель накоплений - финансовый резерв на непредвиденные обстоятельства. Или, проще говоря, "подушка безопасности" на "черный день".

При этом люди почти перестали откладывать на путешествия и отдых. В то же время втрое выросло число тех, кто хочет получать дополнительный доход от инвестирования сбережений.

Такие результаты получила дочерняя компания Сбербанка - "Сбербанк - страхование жизни" - по итогам опроса (имеется в распоряжении "Российской газеты"), проведенного в апреле 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.

Год назад доля опрошенных, которые старались регулярно откладывать какую-то часть доходов, составила 27%, а в начале апреля 2020 года - уже 35%. При этом в 22 городах из 37, в которых проходил опрос, доля тех, кто старается регулярно откладывать, превысила средний показатель в 35%. Самая большая доля "сберегателей", согласно результатам исследования, живет в Ярославле, Саратове, Рязани, Нижнем Новгороде и Тольятти.

По сравнению с летом 2019 года существенно изменились и цели накоплений. 52% респондентов сообщили, что копят на случай непредвиденных обстоятельств - болезней, аварий, несчастных случаев, потери работы и т.д. Число людей, откладывающих на эти цели, выросло на 33%.

Вторая по популярности цель накоплений - финансовая поддержка детей. На это откладывают 31% опрошенных (их число выросло на 59%). 23% участников опроса хотят получить дополнительный доход за счет инвестирования накоплений. При этом число тех, кто делает сбережения для этих целей, показало самый существенный рост - на 203%.

На старость и пенсию откладывают 19%, их число выросло на 44%. По 15% респондентов ответили, что копят на покупку дома (рост на 78%) и образование (рост на 65%). 12% копят на машину (рост на 31%).

Число тех, кто копит на отдых и путешествия, снизилось на 88% и составило всего 2% опрошенных. На 31% уменьшилось число тех, кто копит на лечение и оздоровительные мероприятия (8% опрошенных), на 30% - тех, кто копит на ремонт (9%). По 4% опрошенных откладывают на крупную и на мелкую бытовую технику, а их число снизилось на 17% и 12% соответственно.

"Накопления, независимо от их целей, позволяют чувствовать себя увереннее. Есть много инвестиционных и накопительных инструментов, проверенных временем, и каждый может выбрать тот способ, который подходит именно ему. При этом начать копить можно, регулярно откладывая даже небольшие суммы. Так, недавно в "Сбербанк Онлайн" появилась возможность вложить деньги в 18 паевых инвестиционных фондов "Сбербанк - Управление Активами" с порогом входа всего от 1 тысячи рублей или в индивидуальный инвестиционный счет с начальной суммой вложений от 10 тысяч рублей", - отметила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

А директор по инвестициям "Сбербанк - Управление активами" Ренат Малин уточнил "РГ", что самый простой способ накопить "подушку безопасности" - стараться откладывать около 10% от ежемесячного дохода. "Чтобы оценить размер необходимого финансового резерва, нужно определить ваши среднемесячные расходы. Сейчас это сделать довольно просто. Если вы активно пользуетесь картами для оплаты, то с помощью онлайн-банка. Если наличными - воспользуйтесь специальным приложением для смартфона, в которое можно вносить все расходы. Такой подход позволит не только высчитать среднюю сумму расходов, но и отсеять расходы, от которых можно отказаться. Минимальный объем финансовой "подушки" должен равняться примерно 6 среднемесячным бюджетам расходов, но лучше иметь 9-12. В любом случае, значение имеет даже не столько размер ежемесячных сбережений, сколько регулярность", - считает Малин.