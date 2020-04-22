Сбербанк отменил условие по зарплатному проекту для кредитов под 0%

Сбербанк начал выдавать кредиты на выплату зарплат клиентам других банков, а не только своим зарплатным клиентам, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

Кредиты по этой программе выдаются на срок до года компаниям из пострадавших от карантинных мер отраслей. В первые 6 месяцев ставка равна 0%, в оставшийся период составляет 4%.

Предприниматели жаловались, что одной из причин отказа в выдаче этих кредитов было отсутствие в том же банке зарплатного проекта, хотя в программе именно такого условия не было. Об отмене этого требования ранее сообщил другой основной участник программы - ВТБ.

По данным мониторинга Минэкономразвития, на 21 апреля банки выдали около 4 млрд рублей по более 1,8 тыс. заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости. В программе участвуют 17 банков: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, "Открытие", "Акцепт", Альфа-Банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Совкомбанк. Все в Минэкономразвития поступило 36 заявок от банков на выдачу кредитов суммарно на 27 млрд рублей.