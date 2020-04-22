Семья Стивена Хокинга пожертвовала его ИВЛ больнице для лечения COVID-19

Семья знаменитого британского астрофизика Стивена Хокинга, скончавшегося два года назад, пожертвовала больнице Royal Papworth в Кембридже аппарат искусственной вентиляции легких, которым пользовался ученый. Теперь его будут использовать для терапии пациентов с тяжелыми формами заболеваний, спровоцированных коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает издание Cambridge Independent.

В больнице Royal Papworth неоднократно проходил лечение с применением аппарата ИВЛ сам Стивен Хокинг, который на протяжении большей части жизни страдал от бокового амиотрофического склероза и вызванного им паралича.

"Больница Royal Papworth была особенно важна для моего отца, она помогла ему пройти через очень сложные времена. Мы поняли, что больница будет стоять на передовой во время эпидемии COVID-19, поэтому мы связались с некоторыми из наших старых друзей, чтобы спросить, можем ли мы помочь", - пояснила дочь Хокинга Люси.

Как заявили в больнице, они очень благодарны за этот жест со стороны семьи выдающегося ученого.