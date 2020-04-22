Сенат США одобрил выделение малому бизнесу 370 миллиардов долларов

Американские сенаторы одобрили очередной пакет мер, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса в США.

В частности, малому бизнесу выделят почти 370 миллиардов долларов, медицинские учреждения дополнительно получат 75 миллиардов долларов, еще 25 миллиардов направят системе здравоохранения для более активного выявления заразившихся коронавирусом. Речь идет о тестах.

Теперь законопроект, предусматривающий выделение из бюджета страны почти 500 миллиардов долларов, должна одобрить Палата представителей американского Конгресса. А затем документ поступит на подпись президенту США, сообщает ТАСС.