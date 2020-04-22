Сенаторы предлагают регистрировать биометрические данные через смартфон

Регистрация биометрических данных в единой системе может стать дистанционной. Законопроект, позволяющий разместить в ней свои данные без посещения офиса банка, подготовила группа сенаторов во главе с вице-спикером СФ Николаем Журавлевым, сообщает пресс-служба верхней палаты.

По его словам, необходимость в таком нововведении возникла в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Биометрические данные позволяют достоверно идентифицировать человека для совершения юридически значимых действий, например, оформления кредита.

Сенаторы считают, что для расширения круга лиц, которые смогут получать услуги дистанционно, нужно ускорить сбор биометрических персональных данных и их размещение в Единой биометрической системе.

На ее сайте указано, что сейчас для регистрации биометрических данных гражданину следует лично явиться с паспортом в отделение банка. Операционист подтвердит учетную запись на госуслугах, сделает фотографию и запись голоса. Спустя несколько дней можно будет дистанционно получать финансовые услуги.

"Эту задачу можно решить в том числе путем самостоятельной регистрации физическими лицами своих биометрических персональных данных в указанной системе, - считает Николай Журавлев. - В частности, законопроектом закрепляется право физических лиц в установленном порядке осуществлять с помощью мобильного телефона, смартфона, планшета или персонального компьютера размещение в единой биометрической системе своих биометрических персональных данных".

Кроме того, физлица получат право давать согласие на обработку персональных данных простой электронной подписью при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме. "Указанное согласие признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно", - уточнил сенатор.

Порядок использования единой биометрической системы с применением биометрических персональных данных госрганами, банками и иными организациями определит правительство РФ по согласованию с Центробанком.