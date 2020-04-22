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Рубрика: Власть

Крест и ордена

Сергей Шойгу проверил строительство храма
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 89(8143)
22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как в подмосковном парке "Патриот" достраивают Главный храм Вооруженных сил.

Его и большой мемориальный комплекс возводят в честь 75-летия Великой Победы. Открыть их планируют накануне 9 Мая, если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка в столице и области. Пока же на объект министр приехал в медицинской маске и не снимал ее все время инспекции.

Сейчас специалисты завершают внутреннюю и внешнюю отделку храма. Художники, мастера по мозаике и монтажники трудятся днем и ночью, применяют самые современные технологии. Шойгу убедился, что Нижний (малый) храм уже готов полностью. Его отделали керамикой и украсили гжельской росписью. При изготовлении мозаичных панно применили кусочки стеклянной смальты.

Фото: Алексей Столяров
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С главным архитектором, художниками и скульпторами министр обсудил особенности художественного убранства верхнего храма. Там впервые центральную апсиду, посвященную Воскресению Христову, выполнили в виде металлического рельефа. А уникальную отделку, икону и иконостас создали из меди с эмалями - так делалось на походных воинских иконах.

Не имеют аналогов своды храма Победы. Они собраны из витражей с изображением боевых орденов разных периодов истории России. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе станет самым большим изображением лика Христа, выполненным в мозаике.

Сергей Шойгу также осмотрел музей под открытым небом "Поле Победы". Он представляет собой реконструкцию боя при обороне Москвы в 1941 году. А в уникальном комплексе "Дорога Памяти" представлены экспонаты Великой Отечественной и единый информационный массив с данными обо всех участниках войны.

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