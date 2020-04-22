Шойгу проинспектировал строительство Главного храма Вооруженных cил

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как в подмосковном парке "Патриот" достраивают Главный храм Вооруженных сил. Его и большой мемориальный комплекс возводят в честь 75-летия Великой Победы и планируют открыть накануне 9 Мая.

В ведомстве корреспонденту "РГ" рассказали, что специалисты Военно-строительного комплекса сейчас завершают внутреннюю и внешнюю отделку. Художники, мастера по мозаике, монтажники и другие специалисты, участвующие в создании мемориального комплекса, трудятся в круглосуточном режиме. При возведении храма, а также для изготовления элементов художественно-архитектурного убранства они применяют самые современные технологии.

Во время осмотра Шойгу убедился, что Нижний (малый) храм уже готов полностью. Его отделали керамикой и украсили гжельской росписью. При изготовлении мозаичных панно мастера применили кусочки стеклянной смальты.

С главным архитектором, художниками и скульпторами министр обсудил особенности художественно-архитектурного убранства верхнего храма. Так, впервые в истории подобного строительства центральную апсиду, посвященную Воскресению Христову, выполнили в виде металлического рельефа. А уникальную отделку храма, икону и иконостас создали из меди с эмалями - именно так делалось на походных воинских иконах.

Не имеют аналогов и своды Храма Победы. Они собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды истории России. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма станет самым большим изображением лика Христа, выполненным в мозаике.

Сергей Шойгу также осмотрел уникальный музейный комплекс "Дорога Памяти". Там разместятся исторические экспонаты Великой Отечественной и единый информационный массив с данными обо всех участниках войны. Он включает фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея Вооруженных сил. Эта мемориальная галерея растянется на 1418 шагов - по числу дней Великой Отечественной.

Министра интересовали и работы в музее под открытым небом "Поле Победы". Он представляет собой реконструкцию боя при обороне Москвы в 1941 году. Территория музея разделена на несколько тематических зон. Среди них - передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения. Реконструкцию местности, где Красная армия остановила наступление фашистов на Москву и где началось контрнаступление советских войск, создавали по архивным документам и снимкам фронтовой поры.