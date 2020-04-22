Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.

Как сообщает "Национальное общественное радио" (NPR), соответствующий иск в местный федеральный суд был подан главным прокурором штата Эриком Шмиттом. Ответчикам в лице властей КНР (три государственных министерства, две лаборатории и Компартия Китая) вменяется в вину ответственность за причинение "огромного количества смертей, страдания и экономических потерь, причиненных миру и жителям штата Миссури".

Напомним, что в минувший понедельник трое жителей штата Нью-Йорк также обратились в федеральный суд, зарегистрировав исковое заявление против Всемирной организации здравоохранения. В нем ВОЗ обвиняется в халатности, затягивании официального объявления о начале глобальной пандемии коронавирусного заболевания и "сговоре с правительством Китая".

Ведущей международной структуре по борьбе с заболеваниями граждане США Ричард Клинг, Стив Роткер и Дженнаро Пурчиа также вменили в вину недостатки в ее работе, связанные с непредставлением вовремя рекомендаций по лечению COVID-19, консультаций по вопросам ограничения передвижения и неспособности скоординировать "глобальный ответ" на эпидемию.

Впрочем, начавшийся в США процесс юридического оформления претензий отдельных граждан и региональных властей к иностранному государству и международной организации из-за пандемии COVID-19 носит символический характер и едва ли имеет перспективы в зале суда.

"Юридическая проблема заключается в том, что это невозможно", - заявил профессор международного права университета Калифорнии Чимен Китнер. По словам юриста, законодательство США и в частности, принятый в 1976 году Закон об иммунитетах иностранного суверенитета (Foreign Sovereign Immunities Act) изымает в большинстве случаев зарубежные государства из положений американского национального права.