Си Цзиньпин: Народ должен жить и трудиться спокойно и счастливо

Си Цзиньпин побывал в гостях у семьи Ван Шипина - переселенцев из районов нового строительства. В беседе с ними за одним столом он отметил важность обеспечения переселенцам работы и возможностей для спокойной и счастливой жизни.

- Я уверен, что мы сможем полностью реализовать все намеченные цели для оказания поддержки всем нуждающимся, - отметил глава КНР. - Больше всего меня беспокоит вопрос, сможем ли мы продолжать стабильно развиваться после этого года и существует ли для этого долгосрочный механизм. Эффективность нашей работы зависит от стабилизации и устойчивости принимаемых нами мер. Коммунисты страны должны вместе стремиться к истине, сохранять прагматичный настрой и нести нашему народу реальную пользу.