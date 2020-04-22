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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Составлен рейтинг лучших школ России

Текст: Ксения Колесникова
Агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг из топ-100 российских школ по конкурентоспособности выпускников. В его основе - данные о школах, чьи ученики успешнее других поступают в лучшие вузы России. При этом делается поправка на численность выпускных классов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тройка лидеров по сравнению с прошлым годом осталась такой же: СУНЦ МГУ, московский лицей "Вторая школа" и Челябинский физико-математический лицей № 31.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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В "десятку" также попали Университетская гимназия МГУ, Республиканский лицей для одаренных детей (Саранск), Президентский физ-мат. лицей № 239 (Санкт-Петербург), Физтех-лицей им. Капицы (Долгопрудный, Московская область), московская школа №2007, Вологодский многопрофильный лицей, московская школа №1543.

Что интересно? В списке - ровно сотня школ, но все они представляют только 26 регионов страны. Ровно половина школ-участников, - 50 - приходятся на Москву и Подмосковье. Затем с большим отрывом идет Санкт-Петербург (в рейтинг попало 9 школ из этого города), Татарстан (5 школ). А еще - Новосибирская и Челябинская области. Из них в топе - по 4 школы.

- В топ-100 растет количество школ, работающих с талантливыми детьми. Такие элитные учебные заведения отодвигают на второй план массовые "школы для всех", - говорит гендиректор агентства RAEX Дмитрий Гришанков. - И если раньше главным драйвером развития лучших школ были университеты (создававшие подшефные структуры), то сегодня внимание к развитию элитных школ проявляют и органы власти.

Фото: PHOTOXPRESS
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Также RAEX публикует список 300 школ - крупнейших "поставщиков" студентов в ведущие вузы. Здесь поправки на численность выпускных классов нет. Лидер - Лицей НИУ ВШЭ. Вторая и третья позиция - Бауманская инженерная школа № 1580 и СУНЦ МГУ.

Топ-20 рейтинга лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, 2020 г.

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