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22.04.2020 15:47
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Сотрудничество РФ и Китая в борьбе с эпидемией стало примером для всех стран

Россия ведет напряженную борьбу с эпидемией коронавируса: в течение последних суток было зарегистрировано 5642 новых случая заражения. Сегодня общее количество инфицированных в стране - 52763 человека. Однако в непростой ситуации противоэпидемическое сотрудничество Китая и России стало прекрасным примером для всего мира, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

20 апреля президент Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки отметил, что сотрудничество с зарубежными партнерами по борьбе с коронавирусом COVID-19 будет продолжено. "В Китай, когда нашим друзьям было тяжело, в феврале отправили 2 миллиона масок. На сегодняшний день из Китая к нам уже поступило по разным каналам 150 миллионов масок", - сказал президент.

Напомним, 1 апреля Китай в качестве гуманитарной помощи поставил в Россию медицинские изделия и средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. В составе груза общим весом 26 тонн были медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. 14 апреля в качестве помощи российской столице 23 тонны разнообразной медицинской и диагностической продукции безвозмездно направила китайская провинция Хэйлунцзян. Ценный груз включал в себя более 220 тысяч медицинских масок, более 100 тысяч перчаток, 2,5 тысячи одноразовых защитных костюмов, 5 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, более 200 тепловизоров и другие средства первой необходимости.

Кроме того, Китай предоставил России партию гидроксихлорохина для лечения COVID-19. Правительство России поручило применять этот препарат. "С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием", - сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В связи с этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью корреспондентам назвал сотрудничество РФ и Китая в борьбе с вирусом образцовым примером всего мира.

11 апреля Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом. В течение недели командировки группа китайских экспертов посетила 12 медицинских учреждений, провела 14 совещаний, а также организовала 10 обучающих встреч.

За помощь Китаю неоднократно выражали благодарность президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и представитель МИД РФ Мария Захарова.

На днях российские артисты и ведущие Медиакорпорации Китая в композиции "Ангелы жизни" воспели подвиг всех врачей, противостоящих пандемии коронавирусной пневмонии. Эта песня - русский вариант китайского хита "Блики ангелов", посвященного китайским докторам, трудившимся на передовой борьбы с коронавирусной пневмонией в городе Ухань. Русская версия обращена не только к врачам из КНР, но и к медикам России и всего мира, сражающимся с пандемией COVID-19. Песня вдохновила многих в России. 75 лет тому назад народы России и Китая одержали победу фашизмом. Сегодня они, как и прежде, вместе борются с коронавирусом. Мы полны уверенности, что эпидемия пройдет, и победа будет за нами!

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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