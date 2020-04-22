Создана рабочая группа по развитию образования

Опубликовано распоряжение Президента РФ о создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования.

Одной из ключевых ее задач, согласно документу, станет проведение "оценки проектов федеральных государственных стандартов общего образования".

Сопредседатели рабочей группы - вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Также в составе группы - министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, руководитель департамента образования и науки г. Москвы Исаак Калина, руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие.