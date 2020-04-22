SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с группировкой микроспутников Starlink, передает ТАСС.

Через 15 минут после старта 60 спутников были выведены на околоземную орбиту. Ожидается, что после проверок спутники поднимутся на высоту порядка 550 км.

Всего, по планам компании, на орбиту предполагается вывести порядка 11 тысяч таких миниатюрных аппаратов, что позволит сети Starlink обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд долларов. Пока же на первом этапе высокоскоростной интернет будет обеспечен южной части США.