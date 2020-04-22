Спасение от сильнейшей аллергии на пыльцу нашли в обычных жуках

Жук-листоед уберег более двух миллионов европейцев от аллергии на пыльцу амброзии. К такому выводу пришли ученые после полевых наблюдений.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Растения рода Ambrosia попали в Европу из Северной Америки, а с конца прошлого века они начали распространяться и в России.

Пыльца растений - сильнейший аллерген, от которого страдают миллионы людей. Но оценить комплексный ущерб от амброзии непросто, до недавнего времени ученые располагали лишь разрозненными данными из нескольких стран.

Исследователи из швейцарского отделения организации CABI провели эколого-экономическую оценку влияния растения на здоровье людей в европейских странах и изучили перспективы регуляции этого вида с помощью жука-листоеда (Ophraella communa), который попал в на территорию Европы в 2013 году. По всей видимости, с грузами из Китая.

Наблюдения показали, что при поедании листьев этим насекомым количество пыльцы в воздухе снижается на десять процентов, а в Италии в период мониторинга оно уменьшилось более чем 8о процентов.

Были обработаны данные, полученные почти с 300 участков в разных странах. Также специалисты запрашивали данных об аллергиках и расходах на их лечение в странах, где располагались участки наблюдения.

Из-за аллергии от амброзии до 2013 года страдало около 13 с половиной миллионов европейцев. А с распространением жука-листоеда, как выяснили специалисты, их стало значительно меньше - около 11,2 миллионов. Есть надежда, что в дальнейшем с ростом популяции насекомого аллергиков станет еще меньше.