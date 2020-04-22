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22.04.2020 08:50
Рубрика: Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Текст: Руслан Мельников

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.

В публикации приводится информация Университета Хопкинса, актуальная на утро 21 апреля, когда коронавирус был зафиксирован у более чем 47 тысяч россиян. В результате Россия вошла в десятку стран по количеству заболевших. При этом после обновления данных стало известно уже о 52 763 заболевших россиянах.

Фото: EPA
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Однако, как отметила Ольга Лебединская, на 1000 человек населения в России число зараженных составляет лишь 0,29. А, например в США этот показатель равен 2,31, в Италии - 2,96, а в Испании - 4,23.

Но эксперт акцентирует внимание на сложившейся в России особой ситуации, при которой около 70 процентов заболевших коронавирусом находятся в Москве и Московской области, а следовательно на этой территории такой показатель оказывается в семь раз выше - до 1,46. И именно территориальное размещение населения в стране, а также введенное ограничение по передвижению на транспорте пока является сдерживающим фактором в распространении эпидемии.

"Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70 процентов - Москва и область, и 30 процентов - регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК", - отмечает Ольга Лебединская.

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