Кинолог оценил данные о способности собак выявлять носителей коронавируса

Собаки могут оказаться полезными при выявлении носителей COVID-19, у которых нет симптомов заболевания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Эксперт прокомментировал публикацию в иностранных СМИ, в которой говорится о возможной способности собак обнаруживать носителей коронавируса по специфическому запаху респираторных заболеваний. Это позволило бы натренированным соответствующим образом животным проверять на инфекцию по 250 человек в час.

Владимир Голубев подтвердил, что у болезней имеются характерные запахи, которые может учуять собака. Также животные ощущают даже небольшое изменение температуры у человека.

"Есть вероятность, что COVID-19 имеет свой специфический запах, который и будет распознавать животное. Если этот факт окажется правдой, то собаки смогут помогать текущему тестированию, проводя скрининг на вирус даже тех людей, у которых нет симптомов", - сказал он.

Эксперт напомнил, что обоняние специально натренированных собак уже позволяет им не только находить взрывчатку и наркотики, но и распознавать некоторые заболевания, например, малярию, диабет, болезнь Паркинсона и даже онкозаболевания.