Новости

Opel рассказал подробности о новом Mokka и дате выхода модели на рынок 14:00
Украина продлевает карантин минимум до 11 мая 13:57
В немецком Гельзенкирхене отложили открытие памятника Ленину из-за COVID-19 13:57
"Ядерная пятерка" может скоро принять совместный документ 13:53
Минск планирует упростить получение гражданства 13:51
Видео: Под Калининградом полиция штурмом взяла квартиру наркоторговца 13:51
Памфилова: Пока рано говорить о новой дате голосования по Конституции 13:51
Песков: Не нужно оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе 13:48
В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру 13:47
МИД РФ: Лидеры "пятерки" Совбеза ООН обсудят на видеоконференции пандемию 13:43
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за помощью 13:31
Запланированы свыше десяти рейсов, которые вывезут россиян на родину 13:31
В Оренбуржье мать жестоко избила младенца 13:26
Минск: О чем повествуют книжные новинки накануне 75-летия Великой Победы 13:22
В Германии получено разрешение испытывать на людях вакцину от коронавируса 13:21
Сибиряка будут судить за онлайн-покупку фальшивых денег 13:11
Что писал журнал "Родина" о Владимире Ильиче Ленине 13:07
Уникальный гибрид "Уазика" и "Шишиги" продают в Казахстане 13:03
Семья Стивена Хокинга пожертвовала его ИВЛ больнице для лечения COVID-19 12:58
В Новосибирске ребенок застрял в аквариуме для улиток 12:56
В Чечне бесплатно раздадут 500 тысяч масок 12:56
Все пациенты с ОРВИ в Москве взяты на дистанционное наблюдение 12:51
В Испании продлевают карантин, но выпускают на улицу детей 12:51
Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности 12:48
Назван официальный диагноз Анастасии Заворотнюк 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 13:47
Рубрика: Общество

В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Советские ученые готовились к пилотируемому полету на Венеру, но, узнав о неподходящих для человека условиях, отказались от этой идеи. Об этом со ссылкой Александра Суворова - заведующего отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктора медицинских наук, академика Российской академии космонавтики имени Циолковского пишет РИА Новости.

По словам Суворова, ученые еще во время подготовки полета знали, что атмосфера Венеры не пригодна для дыхания и давление у ее поверхности составляет 96 атмосфер - ощущения и последствия для здоровья будут такими же, если погрузиться на километр под воду. Однако, было решено все же попробовать работать в таких условиях.

Фото: iStock
У астронавтов зафиксировано увеличение объема мозга в космосе

В 1981 году Институт медико-биологических проблем и Институт океанологии АН СССР организовали в барокамере спуски на глубину сначала 100 метров, а затем на 350 и 450 метров. В такой барокамере на "глубине" 350 метров Суворов прожил 37 дней. По его словам, это было не очень комфортное помещение в 20 кубометров с четырьмя кроватями, туалетом и душем.

Во время экспериментов ученые почти доказали, что на глубине 1000 метров дышать сложно, появляется одышка, но выполнять несложные работы со средней физнагрузкой человек сможет. Однако, когда на Венеру полетели автоматические станции, выяснилось, что атмосфера на планете углекислотная, а температура составляет около 475 градусов. После этого открытия идея постепенно сошла на нет.

Первой Венеры в 1967 году достигла советская станция "Венера-4", однако тогда приземлиться на планету она не смогла. Это сделала в 1970 году станция "Венера-7".

Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Юристы прокомментировали инициативу о новых полномочиях полиции
В Москве заработала автоматическая проверка пропусков
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции