В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру

Советские ученые готовились к пилотируемому полету на Венеру, но, узнав о неподходящих для человека условиях, отказались от этой идеи. Об этом со ссылкой Александра Суворова - заведующего отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктора медицинских наук, академика Российской академии космонавтики имени Циолковского пишет РИА Новости.

По словам Суворова, ученые еще во время подготовки полета знали, что атмосфера Венеры не пригодна для дыхания и давление у ее поверхности составляет 96 атмосфер - ощущения и последствия для здоровья будут такими же, если погрузиться на километр под воду. Однако, было решено все же попробовать работать в таких условиях.

В 1981 году Институт медико-биологических проблем и Институт океанологии АН СССР организовали в барокамере спуски на глубину сначала 100 метров, а затем на 350 и 450 метров. В такой барокамере на "глубине" 350 метров Суворов прожил 37 дней. По его словам, это было не очень комфортное помещение в 20 кубометров с четырьмя кроватями, туалетом и душем.

Во время экспериментов ученые почти доказали, что на глубине 1000 метров дышать сложно, появляется одышка, но выполнять несложные работы со средней физнагрузкой человек сможет. Однако, когда на Венеру полетели автоматические станции, выяснилось, что атмосфера на планете углекислотная, а температура составляет около 475 градусов. После этого открытия идея постепенно сошла на нет.

Первой Венеры в 1967 году достигла советская станция "Венера-4", однако тогда приземлиться на планету она не смогла. Это сделала в 1970 году станция "Венера-7".