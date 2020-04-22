Стоимость нефти марки Brent превысила 21 доллар за баррель

Цена нефти эталонной марки Brent составила 21,50 доллара за баррель, североамериканская WTI торгуется по 14,82 доллара за бочку. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Рынок постепенно пришел в себя после обвала цен на контракты с поставкой в мае североамериканской нефти марки WTI до отрицательных значений.

Позитивными сигналами для игроков стали новости о возможных объемах сокращения добычи в мае странами не участвующими в ОПЕК+, которые сейчас оцениваются в 15-20 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ сократят добычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В случае исполнения этих планов, избыток нефти на рынке, который оценивается в 25-30 млн баррелей в сутки, может быть ликвидирован.

Кроме того стало известно о намерении Мексики заморозить добычу нефти на 19 новых месторождениях из-за падения цен на нефть, и возможном начале выполнения условий сокращения ОПЕК+ всеми участниками сделки о сокращении ранее намеченного срока - с мая этого года.

Также из хороших новостей - Китай уже в значительной степени снял карантинные меры, а Европа и США осторожно выходят на этот путь. "Мировая экономика медленно, но верно вернется к работе, как и спрос на нефть, а с учетом планируемых сокращений добычи в мае, рост цен может оказаться довольно значимым уже в этом году",- считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Впрочем, пока нефтяные котировки поддерживаются только вдруг возникшим позитивным информационным фоном. Пока не произойдет ребалансировка спроса и предложения, на рынке "черного золота" сохранится высокая волатильность.