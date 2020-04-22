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22.04.2020 17:24
Рубрика: Экономика

Стоимость нефти марки Brent превысила 21 доллар за баррель

Текст: Сергей Тихонов
Цена нефти эталонной марки Brent составила 21,50 доллара за баррель, североамериканская WTI торгуется по 14,82 доллара за бочку. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
Фото: AP Photo/Richard Drew Фото: AP Photo/Richard Drew
Фото: AP Photo/Richard Drew

Рынок постепенно пришел в себя после обвала цен на контракты с поставкой в мае североамериканской нефти марки WTI до отрицательных значений.

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
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Позитивными сигналами для игроков стали новости о возможных объемах сокращения добычи в мае странами не участвующими в ОПЕК+, которые сейчас оцениваются в 15-20 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ сократят добычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В случае исполнения этих планов, избыток нефти на рынке, который оценивается в 25-30 млн баррелей в сутки, может быть ликвидирован.

Кроме того стало известно о намерении Мексики заморозить добычу нефти на 19 новых месторождениях из-за падения цен на нефть, и возможном начале выполнения условий сокращения ОПЕК+ всеми участниками сделки о сокращении ранее намеченного срока - с мая этого года.

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Также из хороших новостей - Китай уже в значительной степени снял карантинные меры, а Европа и США осторожно выходят на этот путь. "Мировая экономика медленно, но верно вернется к работе, как и спрос на нефть, а с учетом планируемых сокращений добычи в мае, рост цен может оказаться довольно значимым уже в этом году",- считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Впрочем, пока нефтяные котировки поддерживаются только вдруг возникшим позитивным информационным фоном. Пока не произойдет ребалансировка спроса и предложения, на рынке "черного золота" сохранится высокая волатильность.

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