Столичные спасатели встретили в аэропортах 1500 человек из-за границы

За неделю в столицу прилетели из-за границы 42 самолёта с 1500 пассажирами на борту. Всех их встретили спасатели департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Спасатели продолжают дежурство в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Количество прилетающих рейсов постепенно снижается и, если в конце марта за сутки аэропорты столицы принимали 20-30 самолетов, то теперь 5-10. Поэтому численность спасателей уменьшена с 200 до 50 человек.

"В связи с отменой большого количества рейсов, многим пассажирам приходится сутками ждать самолеты и облететь половину мира, чтобы добраться до Москвы, что эмоционально и физически тяжело. Оперативные группы спасателей, встречая пассажиров, проводят термометрию, помогают провести санобработку багажа и правильно заполнить анкеты. Практически уже все вернулись домой с курортов и в аэропортах меньше детей. Наибольшее количество рейсов прилетает по-прежнему в Шереметьево, за неделю воздушная гавань приняла 23 борта с 1320 пассажирами, вернувшимися из-за рубежа", - рассказал заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов.

Заполненные в аэропортах анкеты прилетевших граждан передают в Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы, где работает Центр обработки данных, в котором 30 сотрудников ежедневно обрабатывают анкеты прибывших из-за границы людей. Данный учет необходим для контроля за состоянием их здоровья и позволяет врачам при появлении случаев заболевания оперативно проводить лечение и профилактические мероприятия.

Cпасатели и сотрудники обрабатывающие анкеты обеспечены средствами защиты, связи и личной гигиены.