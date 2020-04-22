Температуру пассажиров в минском аэропорту начал измерять робот

Когда вопрос о выборе будущей профессии возбуждал творческий аппетит, на ум у сверстников века минувшего чаще всего приходили поэтические строчки Маяковского из букета его мудрых советов "кем быть?". Возникал в таком случае и профиль белоснежного Айболита, который "ставил детям радостно градусник под мышки".

И вот ста лет не прошло, как резидент китайского-белорусского индустриального парка "Великий камень" подошел к этой проблеме абсолютно в духе новейших технологий. Он просто передал Министерству здравоохранения Беларуси симпатичного робота для дистанционного измерения температуры. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Беларуси.

Согласно "трудовой книжке" молодого специалиста, он станет трудиться в Национальном аэропорту Минск для измерения температуры гостей авиационной гавани. Кроме того, разработчиками проекта передан и ЖК-монитор для трансляции информации, которую будет обрабатывать робот.

Кстати, свою квалификацию он уже доказал в Китае во время пика эпидемии коронавируса. Новинка передается китайской компанией "Интеллектуальное оборудование" вместе с гарантией ее услуг по установке и дальнейшему техническому обслуживанию.