Температуру пассажиров в минском аэропорту начал измерять робот

И вот ста лет не прошло, как резидент китайского-белорусского индустриального парка "Великий камень" подошел к этой проблеме абсолютно в духе новейших технологий. Он просто передал Министерству здравоохранения Беларуси симпатичного робота для дистанционного измерения температуры. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Беларуси.
Согласно "трудовой книжке" молодого специалиста, он станет трудиться в Национальном аэропорту Минск для измерения температуры гостей авиационной гавани. Кроме того, разработчиками проекта передан и ЖК-монитор для трансляции информации, которую будет обрабатывать робот.
Кстати, свою квалификацию он уже доказал в Китае во время пика эпидемии коронавируса. Новинка передается китайской компанией "Интеллектуальное оборудование" вместе с гарантией ее услуг по установке и дальнейшему техническому обслуживанию.