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Рубрика: В мире

Тестирование на авианосце "Теодор Рузвельт" обнаружило 777 зараженных COVID

Команда американского авианосца "Теодор Рузвельт" завершает тестирование на коронавирус и, по последним данным, заражены 777 человек, сообщили в руководстве ВМС США. При этом, как передает ТАСС, у 3 919 человек результаты отрицательные, выздоровели 63 моряка​​​

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Сейчас судно находится на военной базе "Гуам" и, как уверяет командование, продолжает находиться в строю. Несколько больных отправлены в больницу, а большая часть команды остается на борту и поддерживает жизнеобеспечение авианосца.

Напомним, что ранее капитан судна был снят с должности после того, как обратился к командованию с просьбой отправить на берег большую часть команды. Случай вызвал большой резонанс в американских СМИ.

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