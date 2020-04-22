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22.04.2020 16:05
Рубрика: В мире

Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.

"Я проинструктировал ВМФ США обстреливать и уничтожать любые иранские военные катера, если они будут досаждать нашим кораблям в море", написал Трамп.

Фото: AFP/THOMAS KIENZLE
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По всей видимости, его твит - реакция на сделанное 15 апреля заявление 5-го флота США, находящегося в Персидском заливе. В заявлении было сказано, что 11 иранских катеров КСИР (Комитета стражей исламской революции) неоднократно совершали опасные маневры вокруг американских кораблей, проходя у них перед носом и за кормой на расстоянии считанных метров.

Несмотря на то, что как Иран, так и США озабочены сложной ситуацией у себя в связи с распространением коронавируса, противостояние Тегерана и Вашингтона не слабеет. В марте Трамп предупредил Иран, чтобы тот воздерживался от нападения на американские войска в Ираке. Более того, Вашингтон по сути препятствует борьбе Ирана с коронавирусом. В то время, как Тегеран на фоне пандемии призывает снять или облегчить введенные против него санкции, администрация Трампа напротив, усиливает санкции, а также заблокировали чрезвычайный запрос иранской стороны на кредит от МВФ в размере 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. И это несмотря на требования демократов в Конгрессе сделать послабления для Тегерана на время пандемии.

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