Турция настроена на снятие ограничений во второй половине мая

Правительство приступит к смягчению ограничительных мер в связи с коронавирусом после завершения мусульманского поста Рамадан во второй половине мая, сообщает государственное информагентство Anadolu.

"Экономические последствия пандемии можно сравнить с величайшим кризисом времен Второй мировой войны", - заявил в этой связи президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Между тем турецкое министерство культуры и туризма прогнозирует, что туристический сезон для местных жителей может начаться в конце мая. Руководитель ведомства Мехмет Нури Эрсоф полагает, что в начале мая наступит перелом в пандемии. После этого, по его словам, начнется движение во внутреннем туризме. Пока речи о приглашении иностранных граждан не идет. Чиновник предположил, что первыми в страну на отдых приедут отдыхающие из азиатских стран.

Президент Эрдоган объявил о введении с 23 по 26 апреля комендантского часа в 31 провинции страны для предотвращения распространение коронавируса, включая самый густонаселенный город и финансовый центр Стамбул, на который приходится до 60 процентов случаев заражения, а также на столицу Анкару. Священный месяц Рамадан начинается 24 апреля.

Распоряжение о самоизоляции распространяется только на лиц старше 65 лет и моложе 20 лет, чтобы сохранить рабочую силу и экономику страны. Общественные места, развлекательные и спортивные объекты закрыты, религиозные молитвы в мечетях запрещены, а все внутренние и международные поездки прекращены.

Между тем по данным Минздрава Турции, за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 474 человека, достигнув цифры в 90980, 2140 умерли от болезни.