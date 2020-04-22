Экологи предрекли человечеству деградацию из-за ухудшения климата

Ученые университета штата Колорадо спрогнозировали, что ухудшение климата может привести к деградации человечества. Об этом пишет журнал GeoHealth.

По их мнению, к концу столетия концентрация углекислого газа в помещении может увеличиться до 1400 частей на миллион. Это в три раза больше концентрации углекислого газа, чем сейчас вне помещений.

Такие изменения спровоцируют уменьшение притока кислорода в мозг, что приведет к сонливости, повышенной тревожности и дальнейшей деградации в виде снижения интеллекта.

Кроме того, повышенная концентрация углекислого газа на 50 процентов снизит способность планировать и на 20 процентов - принимать решения.