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22 апреля 2020 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 20 апреля 2020 года № 66 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 20 апреля 2020 г.
Опубликован 22 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) подпункт 3.1 после слова "саун," дополнить словами "массажных салонов, соляриев,";

б) в подпункте 3.2:

подпункт 3.2.3 признать утратившим силу;

подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:

"3.2.4. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением организаций, оказывающих услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности или оказывающих услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также организаций, оказывающих парикмахерские услуги.";

2) в пункте 14:

а) в подпункте 14.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"14.6. В отношении организаций, осуществляющих свою деятельность

в сфере оборонно-промышленного комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей промышленности, организаций, осуществляющих поставки оборудования и комплектующих изделий, а также

в отношении организаций (индивидуальных предпринимателей), продолжающих в период действия режима повышенной готовности осуществлять свою деятельность на территории Ульяновской области,

в соответствии с декларацией, поданной в установленном Правительством Ульяновской области порядке:"

подпункт 14.6.2.1 подпункта 14.6.2 изложить в следующей редакции:

"14.6.2.1. С целью получения соответствующего разрешения организация направляет в Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области письменное обращение по форме согласно приложению № 5

к настоящему указу.";

б) дополнить подпунктом 14.9 следующего содержания:

"14.9. В отношении организаций, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятельность, связанную с передвижением работников между субъектами Российской Федерации, рекомендовать проведение тестирования на наличие COVID-19 в отношении работников, непосредственно осуществляющих указанный вид деятельности.";

3) в пункте 3 приложения № 4 цифру "5" заменить цифрой "3";

4) дополнить приложением № 5 следующего содержания:

Приложение № 5 смотрите в приложении к настоящему Указу.

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2020 года.

Губернатор области С.И.Морозов



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Приложение к указу
(doc, DOC, 46 Кб)