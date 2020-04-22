Урок на "удаленке": Полезные советы учителю для онлайн-работы

Как не потеряться в огромном выборе онлайн-платформ? Удержать внимание ребенка? И как выстроить удобный для всех процесс обучения? Советы коллегам специально для "Дистанционной учительской" "РГ" дает "продвинутый" учитель информатики ГАОУ Школа №548 Людмила Афанасьева.

1) Главное - не метаться между технологиями, а выбрать одну платформу, с которой будет удобно и комфортно работать и детям, и родителям, и коллегам, а главное - самому. Важно четко понимать, какой итог от дистанционного обучения вас бы устроил. Будет ли это примитивный запрос домашнего задания по принципу "от сих до сих", или все же вы хотите дать детям полную программу и может, даже чуть больше.

2) На первом онлайн-уроке установите диалог с ребятами. Они в непривычной обстановке, и должны понять, что преподаватель их видит и слышит, и другие ученики тоже. Например, я обращалась поименно к каждому, проводила устную перекличку. Что интересно, когда один ребенок отвечал, остальные, чтобы не прослушать, замолкали, а выступающему автоматически программа усиливала громкость звука и чистоту.

3) Удержать внимание ребенка на видеолекции более 20-30 минут, особенно младших подростков, крайне сложно. Поэтому очень важно готовиться к видеоурокам, запастись набором цифровых ресурсов. Графические планшеты - в помощь учителям математики (я не представляю, как объяснить тригонометрические неравенства без визуального подтверждения), русского языка (наглядный морфологический разбор слова, к примеру, куда эффективнее) и других.

4) Используйте технологию перевернутого урока. Заранее давайте теорию новой по теме (статьи в учебнике, видеоролики, подборку литературы). А на уроке - активно ее обсуждайте и тренируйтесь.

5) Используйте игропедагогику. Веб-квесты, викторины и интеллектуальные онлайн игры - все это позволит сделать ваш урок-онлайн необычным и запоминающимся. А значит, вы достигнете образовательную цель без особых усилий, потому что ИНТЕРЕСНО! На онлайн-уроках мы с моими учениками с удовольствием играем в разные образовательные игры; лидирующие позиции две недели подряд занимал "Kahoot!". Формат викторины настолько увлек младших подростков, что ребята с азартом стали придумывать и присылать вопросы для викторины, задания для новых соревнований. Обязательно проводите рефлексию - встроенный Forms позволяет быстро оценить уровень восприятия и получить обратную связь.

6) Постарайтесь выстроить удобный для всех процесс. В своей школе мы используем платформу Microsoft Teams, но есть и множество других. Создайте специальные группы для родителей, где они каждый день будут видеть расписание занятий и объявления. Отдельную группу - для коллег-преподавателей, где вы будете обсуждать административные моменты и делиться педагогическими находками, и группу для учеников, в которой можно создать отдельные каналы для каждого предмета. Учителя будут публиковать задания в свои каналы, чтобы не создавать путаницы. Главное преимущество в том, что вам не придется "прыгать" между различными окнами, чтобы найти и открыть нужную вкладку, - все на одной платформе.

7) Продолжайте общаться с детьми. Выберите время, в которое вы сможете собирать весь класс в видеочате: план на день, обзор домашнего задания, да и просто поговорить на отвлеченные темы. Сейчас мы с классом обсуждаем "Маленького принца" Экзюпери. Один ученик так заинтересовался, что делает опросы для одноклассников по цитатам из книги. Мы снимаем свои физкультурные тренировки и выкладываем в канале класса. Собираем интересные факты и не перестаем удивляться этому миру. Мы все ощущаем, что мы рядом.

8) Креативить - не запрещается. Я снимаю на смартфон и публикую мотивационные ролики в нашу команду перед началом занятий. В понедельник утром исполнила рэп про планы на день. Бодрый настрой на всю неделю и детям, и их родителям был обеспечен. Придумываю и задаю нестандартные задания. Например, выложила недавно свои фотографии экспозиции в Колизее и предложила выяснить, кто изображен на скульптуре. А ответ попросила прислать в нестандартном формате - видео, танец, стихи или что-то иное.

На выходные задала домашнее задание для родителей - написать творческий отчет (фото-, видеорепортажи, стихи, презентации - любой формат) о том, как проводят выходные с семьей мои пятиклассники. Очень приятно видеть, как дети включаются сами и вовлекают родителей, как вместе они получают удовольствие от совместных активностей!

9) Поймайте волну. Безусловно, онлайн-уроки для любого учителя - это выход из зоны комфорта. Но когда я вижу довольные лица своих пятиклашек, слышу их голоса, становится все равно, как я выгляжу и идеальный ли у меня задний фон (кстати, в некоторых приложениях можно его заменить на красивый пейзаж, фотографию классной комнаты, локацию любимой ребятами игры Minecraft). Главное - поймать волну и начать работать. Мы с ребятами расцениваем такой формат как новый опыт и возможности, огромную зону интереса, ведь теперь и у меня, и у них в руках - не только ручка и мел, а целый онлайн-мир. И самое главное - обо всех своих действиях, плане на день, каких-либо значимых новостях я пишу в родительскую команду, так как снять уровень тревожности нужно и у родителей. Когда все в доме понимают расписание каждого ребенка, это значительно упрощает и систематизирует день.