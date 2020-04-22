В Германии получено разрешение испытывать на людях вакцину от коронавируса

Немецкая компания BioNTech получила разрешение на тестирование на добровольцах вакцины от коронавируса. Согласие на проведение испытаний дал Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха). О разрешении на начало тестирования сообщается на сайте PEI.

Вакцина сделана на основе ринобуклеиновой кислоты (РНК), содержащей генетическую информацию возбудителя болезни. Частицы вируса берутся у заболевших людей, однако они обработаны таким образом, чтобы не вызывать нового заболевания. При этом иммунная система человека, которому вводят вакцину, должна распознать чужеродный возбудитель заболевания (патоген). Затем, как ожидается, организм научится идентифицировать все клетки, имеющие такую же РНК, как в вакцине, враждебными и начнет бороться с ними.

Для первой части клинических испытаний будет задействовано 200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Каждому будет вводиться один или несколько видов вакцины, слегка модифицированных. После периода наблюдения за реакцией на препарат будет вакцинирована вторая группа добровольцев, в их числе и люди с повышенным риском тяжелого протекания заболеваний, вызванных коронавирусом. Тестирование вакцины от коронавируса в Германии - уже четвертое в мире.