Новости

В Карелии восьмимесячный ребенок выпал из коляски и погиб 14:00
Opel рассказал подробности о новом Mokka и дате выхода модели на рынок 14:00
Украина продлевает карантин минимум до 11 мая 13:57
В немецком Гельзенкирхене отложили открытие памятника Ленину из-за COVID-19 13:57
"Ядерная пятерка" может скоро принять совместный документ 13:53
Минск планирует упростить получение гражданства 13:51
Видео: Под Калининградом полиция штурмом взяла квартиру наркоторговца 13:51
Памфилова: Пока рано говорить о новой дате голосования по Конституции 13:51
Песков: Не нужно оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе 13:48
В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру 13:47
МИД РФ: Лидеры "пятерки" Совбеза ООН обсудят на видеоконференции пандемию 13:43
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за помощью 13:31
Запланированы свыше десяти рейсов, которые вывезут россиян на родину 13:31
В Оренбуржье мать жестоко избила младенца 13:26
Минск: О чем повествуют книжные новинки накануне 75-летия Великой Победы 13:22
В Германии получено разрешение испытывать на людях вакцину от коронавируса 13:21
Сибиряка будут судить за онлайн-покупку фальшивых денег 13:11
Что писал журнал "Родина" о Владимире Ильиче Ленине 13:07
Уникальный гибрид "Уазика" и "Шишиги" продают в Казахстане 13:03
Семья Стивена Хокинга пожертвовала его ИВЛ больнице для лечения COVID-19 12:58
В Новосибирске ребенок застрял в аквариуме для улиток 12:56
В Чечне бесплатно раздадут 500 тысяч масок 12:56
Все пациенты с ОРВИ в Москве взяты на дистанционное наблюдение 12:51
В Испании продлевают карантин, но выпускают на улицу детей 12:51
Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 13:21
Рубрика: В мире

В Германии получено разрешение испытывать на людях вакцину от коронавируса

Текст: Константин Волков

Немецкая компания BioNTech получила разрешение на тестирование на добровольцах вакцины от коронавируса. Согласие на проведение испытаний дал Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха). О разрешении на начало тестирования сообщается на сайте PEI.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Британцы надеются к осени завершить работу над вакциной против коронавируса

Вакцина сделана на основе ринобуклеиновой кислоты (РНК), содержащей генетическую информацию возбудителя болезни. Частицы вируса берутся у заболевших людей, однако они обработаны таким образом, чтобы не вызывать нового заболевания. При этом иммунная система человека, которому вводят вакцину, должна распознать чужеродный возбудитель заболевания (патоген). Затем, как ожидается, организм научится идентифицировать все клетки, имеющие такую же РНК, как в вакцине, враждебными и начнет бороться с ними.

Для первой части клинических испытаний будет задействовано 200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Каждому будет вводиться один или несколько видов вакцины, слегка модифицированных. После периода наблюдения за реакцией на препарат будет вакцинирована вторая группа добровольцев, в их числе и люди с повышенным риском тяжелого протекания заболеваний, вызванных коронавирусом. Тестирование вакцины от коронавируса в Германии - уже четвертое в мире.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Юристы прокомментировали инициативу о новых полномочиях полиции
В Москве заработала автоматическая проверка пропусков
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса
Какие неологизмы появились в Оксфордском словаре на фоне COVID-19