В Греции за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Греции за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге объявил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас.

Согласно информации министерства, число заразившихся за сутки составило 7 человек.

Общее число случаев COVID-19 в стране в настоящее время достигает 2 408, всего умер 121 человек. В палатах интенсивной терапии находится 55 пациентов.

В свою очередь замглавы министерства защиты гражданина Никос Хардалиас указал на то, что карантинные меры не будут сняты 27 апреля.

"Возвращение к нормальной жизни будет зависеть от развития ситуации, - отметил он. - Если появятся новые негативные данные, нам нужно будет нажать на тормоза".