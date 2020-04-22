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22.04.2020 19:00
Рубрика: В мире

В Греции за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

Текст: Денис Кабанов (Афины)

В Греции за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге объявил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас.

Фото: iStock
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Согласно информации министерства, число заразившихся за сутки составило 7 человек.

Общее число случаев COVID-19 в стране в настоящее время достигает 2 408, всего умер 121 человек. В палатах интенсивной терапии находится 55 пациентов.

В свою очередь замглавы министерства защиты гражданина Никос Хардалиас указал на то, что карантинные меры не будут сняты 27 апреля.

"Возвращение к нормальной жизни будет зависеть от развития ситуации, - отметил он. - Если появятся новые негативные данные, нам нужно будет нажать на тормоза".

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