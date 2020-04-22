В Японии на круизном лайнере выявили более 30 зараженных коронавирусом

Лайнер прибыл к японским берегам в конце марта для прохождения технического облуживания и ремонтных работ, передает телерадиокомпания NHK. Туристов на его борту нет.

По некоторым данным, положительные пробы на COVID-19 выявлены у 33 членов экипажа. Все они являются гражданами зарубежных государств. Ранее коронавирус был обнаружен еще у одного моряка из команды. Таким образом, общее число заболевших на судне составляет 34 человека. Всего на борту - 623 человека, в том числе один японец, который осуществляет функции переводчика. Пока японские медики взяли ПЦР-тесты на коронавирус у 57 человек.

Власти распорядились направить к Costa Atlantica команду из специалистов в области вирусологии и сотрудников местного минздрава. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. Токио намерен держать развитие ситуации вокруг круизного лайнера на особом контроле.