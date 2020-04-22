В Ирландии начали сажать в тюрьму за нарушение карантина

Житель графства Уэксфорд стал первым, кто получил реальный срок в Ирландии за нарушение карантина, сообщает Irish Independent. Согласно решению суда, 24-летний Денис Константин ближайшие три месяца проведет в местной тюрьме.

Сотрудники полиции в средине апреля во время пасхальных каникул два раза останавливали автомобиль мужчины. При этом он без веских причин отъезжал от своего дома на два километра, что является в стране уголовно наказуемым правонарушением.

В настоящее в республике действуют одни из самых жестких ограничений для населения, принятых в странах ЕС в попытке не допустить распространения коронавируса. Покидать дома разрешено только в исключительны случаях - для похода за продуктами, к врачу или в чрезвычайной ситуации.

На данный момент в Ирландии зафиксировано 16 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 730 человек.