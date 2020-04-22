В Испании отменили фестиваль помидоров

Власти Валенсии отменили в этом году празднование Томатины. Как пишет El Mundo, подобное происходит во второй раз за 75-летнюю историю фестиваля помидоров, который проводится в конце августа (в последнюю среду месяца) в местечке Буньоль.

До этого года праздник отменяли только в 1957 году, но страсть испанцев к битве томатами оказалась такой сильной, что уже на следующий год проведение мероприятия возобновилось. С тех пор ежегодно десятки тысяч человек бросаются друг в друга помидорами. За один день используется порядка 140-150 тонн томатов, чтобы их доставить, нужно несколько грузовиков.

Власти Валенсии решили, что в условиях, когда в мире бушует коронавирус, будет чрезвычайно сложно организовать это популярное мероприятие.

На Томатину в Буньоль съезжаются со всего мира, на один день население небольшого городка (10 тысяч жителей) вырастает в несколько раз. Интерес особо возрос после 1983 года, когда на телевидении вышел репортаж журналиста Хавьера Басилио, специально приглашенного на мероприятие местными жителями. С тех пор праздник транслируется телеканалами многих стран. О нем снято несколько фильмов, а на его основе даже сделаны видеоигры.

Кстати, в последние годы участие в фестивале стало платным. По словам организаторов, цены на билеты установили из соображений безопасности, чтобы таким образом ограничить толпу желающих и предотвратить массовые беспорядки.