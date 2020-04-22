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Рубрика: В мире

В Испании продлевают карантин, но выпускают на улицу детей

Текст: Юрий Когалов

На фоне уже более 200 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом власти Испании решили продлить карантин в стране еще на 15 дней - до 9 мая. Однако после 27 апреля дети до 14 лет, которые с середины марта сидят безвылазно дома, смогут выходить на улицу. Правда, только в сопровождении взрослых.

О планах смягчить ограничительные меры для детей премьер-министр Педро Санчес объявил в конце прошлой недели, но он не вдавался в подробности. Теперь правительство поделилось ими с простыми испанцами. Сначала официальный представитель кабмина Мария Хесус Монтеро сообщила, что взрослые смогут брать с собой детей по время походов в магазины, аптеки, банки. Подобный подход возмутил партнеров социалистов по правительственной коалиции из партии "Унидас Подемос", и власти поспешили исправиться. Министр здравоохранения Сальвадор Илья заверил, что дети смогут просто гулять. Правда, для этого будут установлены определенные правила, которые пока находятся на стадии разработки.

Фото: Istock
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"Мы рады, что рекомендации нашего Генерального директората по правам детей и подростков принимаются. Со следующего воскресенья мальчики и девочки смогут гулять в сопровождении взрослых", - отметил лидер "Унидас Подемос" Пабло Иглесиас. "Девочки и мальчики должны иметь возможность выходить на улицу, чтобы дышать свежим воздухом во время коротких прогулок. Это здравый смысл. Эта мера обеспечивает баланс между защитой от пандемии и эмоциональным благополучием детей", - заявил Иглесиас.

Предметом споров также стал возраст тех, кому будет позволено гулять, до 12 или до 14 лет. Речь идет именно о прогулках, поскольку одинокие родители несмотря на все введенные ограничения все равно брали своих чад в магазин, чтобы не оставлять их дома одних.

Кстати, в правительстве ничего не сказали о тех, кому от 14 до 18 лет. Теоретически они тоже могут выходить на улицу на тех же условиях, что и взрослые, то есть только за покупками.

Гулять дети могут только в сопровождении одного из родителей или опекуна, не приближаясь к своим сверстникам ближе 1,5 метров. Маски они могут не носить, а вот для сопровождающих они обязательны. Время прогулок будет ограничено. Передвигаться можно будет только по улицам и скверам, спортивные и игровые площадки по-прежнему закрыты.

Мнения испанцев по поводу грядущего смягчения карантинных мер разделились. Одни довольны тем, что дети смогут активно двигаться, до 6 лет это крайне необходимо. Другие считают, что это противоречит всему тому, что было сделано до сих пор.

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