В Испании продлевают карантин, но выпускают на улицу детей

На фоне уже более 200 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом власти Испании решили продлить карантин в стране еще на 15 дней - до 9 мая. Однако после 27 апреля дети до 14 лет, которые с середины марта сидят безвылазно дома, смогут выходить на улицу. Правда, только в сопровождении взрослых.

О планах смягчить ограничительные меры для детей премьер-министр Педро Санчес объявил в конце прошлой недели, но он не вдавался в подробности. Теперь правительство поделилось ими с простыми испанцами. Сначала официальный представитель кабмина Мария Хесус Монтеро сообщила, что взрослые смогут брать с собой детей по время походов в магазины, аптеки, банки. Подобный подход возмутил партнеров социалистов по правительственной коалиции из партии "Унидас Подемос", и власти поспешили исправиться. Министр здравоохранения Сальвадор Илья заверил, что дети смогут просто гулять. Правда, для этого будут установлены определенные правила, которые пока находятся на стадии разработки.

"Мы рады, что рекомендации нашего Генерального директората по правам детей и подростков принимаются. Со следующего воскресенья мальчики и девочки смогут гулять в сопровождении взрослых", - отметил лидер "Унидас Подемос" Пабло Иглесиас. "Девочки и мальчики должны иметь возможность выходить на улицу, чтобы дышать свежим воздухом во время коротких прогулок. Это здравый смысл. Эта мера обеспечивает баланс между защитой от пандемии и эмоциональным благополучием детей", - заявил Иглесиас.

Предметом споров также стал возраст тех, кому будет позволено гулять, до 12 или до 14 лет. Речь идет именно о прогулках, поскольку одинокие родители несмотря на все введенные ограничения все равно брали своих чад в магазин, чтобы не оставлять их дома одних.

Кстати, в правительстве ничего не сказали о тех, кому от 14 до 18 лет. Теоретически они тоже могут выходить на улицу на тех же условиях, что и взрослые, то есть только за покупками.

Гулять дети могут только в сопровождении одного из родителей или опекуна, не приближаясь к своим сверстникам ближе 1,5 метров. Маски они могут не носить, а вот для сопровождающих они обязательны. Время прогулок будет ограничено. Передвигаться можно будет только по улицам и скверам, спортивные и игровые площадки по-прежнему закрыты.

Мнения испанцев по поводу грядущего смягчения карантинных мер разделились. Одни довольны тем, что дети смогут активно двигаться, до 6 лет это крайне необходимо. Другие считают, что это противоречит всему тому, что было сделано до сих пор.