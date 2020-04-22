В Киргизии к 75-летию Победы запустили акцию "Свеча в окне". Инициатором ее проведения стали общественные организации и объединения ветеранов ВОВ и Афганистана.

"Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции парад в честь 75-летия Победы и шествие Бессмертного полка перенесены. Однако День Победы каждый киргизстанец считает священным праздником, и мы не может его не отметить. Мы предлагаем 9 мая 2020 года в 21 час зажечь в ваших окнах свечи памяти в память о тех, кто воевал и отдал жизнь за родину", - говорится в обращении.

Проведение акции уже поддержали артисты театров и кино, эстрадные исполнители и спортсмены.

- Хотя во время войны я была ребенком, но хорошо помню, как было страшно слушать сводки с фронта, как тяжело было труженикам тыла и сколько радости было в тот первый День Победы, когда вся страна плакала от радости, - рассказала народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева. - Каждый шестой киргизстанец воевал на фронтах Великой Отечественной войны и вносил свой вклад в победу над фашистами. Конечно же я и моя семья мы поддержим акцию "Свеча в окне".

На фронтах Великой Отечественной войны в боях участвовало более 360 тысяч киргизстанцев, 72 из них было удостоены звания Героя Советского Союза, около 30 кавалеров орденов Славы трех степеней, 8020 - награждены почетными грамотами и Грамотами президиума Верховного Совета Киргизской ССР.