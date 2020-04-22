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22.04.2020 09:31
Рубрика: В мире

В Киргизии выписали пациента, за жизнь которого медики боролись месяц

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Из Ноокатской территориальной больницы, которая расположена в Ошской области в Киргизии, выписали мужчину, за жизнь которого в течение месяца боролись врачи.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Киргизии, пациент поступил в тяжелом состоянии. По словам заведующего инфекционным отделением больницы Дильшата Мамажанова, у него были затрудненное дыхание, высокая температура, кашель. Диагноз - осложнения из-за COVID-19.

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Лечение мужчины проходило в несколько этапов. Использовались, в том числе, жидкий кислород, антибиотики широкого спектра действия, противовирусные аппараты, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Как вспоминает Дильшат Мамажанов, был момент, когда у пациента начали отказывать жизненно важные органы и повысилось давление.

- Но мы его спасли. Хотя могли потерять в любую минуту. Вскоре состояние пациента начало улучшаться. Мы продолжали поддержку кислородом, потихоньку снижая объемы, - рассказал завотделением.

Мужчину выписали на 32 день, после того, как ПЦР-тесты на наличие коронавируса дважды показали отрицательный результат. Сейчас он на обязательном 14-дневном домашнем карантине.

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