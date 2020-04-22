В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

Утверждения о происхождении COVID-19 бездоказательны. Причем речь идет как о природном, так и об искусственном происхождении. Оперировать бездоказательными обвинениями недопустимо, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай. "Каждый раз, когда появляется представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два эксперта, которые это исключают. И те, и другие говорят абсолютно бездоказательно", - подчеркнул Песков.

"Скорее всего, пока мы не обладаем достаточным количеством информации, чтобы делать заключения, - продолжил представитель Кремля. - В условиях дефицита информации озвучивать и оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес недопустимо, непозволительно".

"Что касается КНР, то наши специалисты находятся в постоянном контакте, происходит обмен информацией - и китайцы работают над своими вакцинами, и у нас продвигается процесс по разным направлениям", - отметил Песков. В целом ситуация требует международного взаимодействия, считает он.

"У нас очень хороший, партнерский диалог с китайцами, который мы будем поддерживать", - заявил представитель Кремля, добавив, что недавно это было подтверждено в ходе беседы лидеров России и КНР.