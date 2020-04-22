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Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о работе по защите медиков

Текст: Кира Латухина
В ряде регионов может не хватать средств защиты медиков, но каждый день ведется работа, чтобы исключить этот дефицит, пояснили в Кремле. Недопустимо использовать эти ситуации для истерик и накручивания.

На вопрос журналистов о том, имеют ли врачи в регионах право рассказывать о нехватке оборудования и средств индивидуальной защиты в СМИ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил: "Очевидно, что в каких-то регионах и лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты". Но ежедневно ведется работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать и вообще исключить - прежде всего, для медиков, которые работают на фронте борьбы с коронавирусом, заверил он.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Конечно, же врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах", - продолжил Песков. В каждом регионе есть свое министерство здравоохранения, которое должно в обязательном порядке получать объективную информацию из медучреждений. И именно они должны быть главными адресатами этой информации, а не газеты и СМИ, отметил представитель Кремля.

"Регионы обладают необходимым потенциалом, чтобы закрывать этот дефицит, и федеральный центр им в этом помогает, причем достаточно эффективно", - заверил пресс-секретарь главы государства. "Когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать ситуации для каких-то истерик и накручивания, неуместны и недопустимы", - подчеркнул он.

"Сейчас главное - обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей, и любые требования врачей в этом плане должны исполняться", - заключил Песков.

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