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Рубрика: В мире

В метро Нью-Йорка резко возросло число грабежей

Текст: Максим Макарычев

Число случаев ограблений в поездах и на станциях метро в Нью-Йорке резко возросло во время вспышки коронавируса, несмотря на сокращение числа пассажиров. В отчете о преступности, недавно подготовленном городским транспортным управлением, говорится, что в марте в метро было совершено 51 ограбление. Год назад было 33.

Фото: AP Photo / John Minchillo
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При этом количество пассажиров в нью-йоркской подземке сократилось почти на 90 процентов по сравнению с уровнями, которые были до кризиса с коронавирусом, сообщает New York Post. Одной из причин резкого роста преступлений в метро эксперты называют острую нехватку персонала, как в службе безопасности метрополитена, так и в полицейском управлении мегаполиса.

Более пяти тысяч сотрудников полиции Нью-Йорка заразились коронавирусом, находятся в больницах или остаются на домашнем карантине из-за пандемии. Чиновники полицейского департамента Нью-Йорка были вынуждены перевести в метро некоторых своих сотрудников, обеспечивающих охрану пригородных железных дорог. Нехватка персонала также вынудила городское транспортное управление заключить контракты с 70-ю охранниками частных фирм, чтобы они проверяли входящих в метро граждан. При этом они не обладают полицейскими полномочиями и не могут применить оружие в отношении нарушителей закона, а имеют полномочия только передать подозрительного гражданина в руки полиции.

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