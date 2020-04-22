Уволен замглавы Следственного комитета

Заместитель председателя Следственного комитета РФ - руководитель Главного военного следственного управления СК России Александр Сорочкин освобожден от своей должности и уволен с военной службы. Соответствующий указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

"Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя Следственного комитета - руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы", - говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Сорочкин с 2007 г. занимал должность заместителя председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ - руководителя военного следственного управления. С 2011 г. занял должность замглавы СК - руководителя ГВСУ.