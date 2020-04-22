В Петербурге запустили флешмоб #Стихи75летПобеды

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети "Вконтакте" дал старт акции #Стихи75летПобеды. Проект комитета по молодежной политике предлагает всем желающим прочитать перед видеокамерой стихи о Победе и выложить запись у себя на странице со специальным хештегом.

Для дебютной записи Александр Беглов выбрал стихотворение Анатолия Пшеничного под названием "Отец" или "Воспоминание".

- К сожалению в этом году мы вынуждены отменить все массовые мероприятия. Но мы обязательно скажем спасибо тем, кто выстоял в те тяжелейшие дни и годы, - предложил губернатор. - Передаю эстафету коллегам и всем жителям города. Понравившиеся записи опубликую здесь 9 мая.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса на государственном уровне принято решение отменить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и перенести парады с 9 мая на более поздний срок.