В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае. К процессу подключатся российские частные лаборатории, которые ведут переговоры о поставках скриниг-систем. Об этом пишут "Известия". Созданием тестов на антитела к COVID-19 в стране занимаются несколько компаний. Некоторые из них уже заявили о скорой официальной регистрации продукции.

"Первый лабораторный образец теста на иммуноферментный анализ крови надеемся получить уже в конце недели", - со ссылкой на Казанский федеральный университет сообщает РИА Новости.

Над экспресс-системой, способной за 10-15 минут определить наличие антител к коронавирусу, сейчас также трудятся и ученые. Регистрация в Росздравнадзоре созданных тестов подтвердит их клиническую и диагностическую значимость. Официальная процедура длится от недели до месяца. Вся информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на сайте стопкоронавирус.рф.