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Рубрика: В мире

В США испытания чудо-лекарства от COVID-19 показали плохие результаты

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявил о том, что препарат, применяющийся при лечении малярии, часто рекламируемый Трампом, показал "плохие результаты" во время его применения пациентами в госпиталях для американских ветеранов.

Фото: iStock
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Исследователи сообщили, что среди пациентов, которым давали гидроксихлорохин, оказалось больше смертей, чем среди тех, кто получал стандартную помощь или принимал антибиотик азитромицин, сообщает The Guardian.

Исследователи проанализировали медицинские записи 368 мужчин-ветеранов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые умерли или были выписаны к 11 апреля. Около 28%, которым давали гидроксихлорохин, умерли, по сравнению с 11% тех, кто получал только обычную помощь. Около 22% из тех, кто получал этот препарат плюс азитромицин, тоже умерли, но эксперты не исключают других факторов, которые могли повлиять на смертность. А 39% ветеранов выжили и выписаны из больниц.

Президент США неоднократно рекламировал этот препарат во время своих ежедневных брифингов, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило разрешение на экстренное использование гидроксихлорохина для применения на пациентах с коронавирусом в отдельных случаях. Но FDA, отмечают наблюдатели, не проводило клинических испытаний, чтобы установить является ли препарат эффективным средством для лечения COVID-19.

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Сразу после первого выступления Трампа, заявившего о полезности данного лекарства, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, главный специалист по коронавирусу в Белом доме Энтони Фаучи назвал приведенные президентом доказательства "в лучшем случае анекдотичными". По его словам, до сих пор нет достоверных данных, подтверждающих, что гидроксихлорохин может быть эффективным средством против COVID-19.

Напомним, что на прошлой неделе в Бразилии прекратили исследования действия гидроксихлорохина на коронавирус в связи с тем, что 11 участников эксперимента умерли после его приема. Из 81 добровольца, которые согласились участвовать в исследовании, 41 получил высокие дозы препарата. Через три дня у тех, кто получил максимальные дозы, наблюдались сердечные аритмии или нерегулярные сердечные сокращения. Еще через три дня после первоначальных нарушений ритма сердца 11 добровольцев скончались.

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