В США объявили о второй волне пандемии коронавируса

По словам специалиста, осложняющим фактором для борьбы с новой волной коронавирусных заболеваний станет ее совпадение с сезонными массовыми заболеваниями гриппом. "Существует вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой станет еще более тяжелым, чем то, что мы едва прошли", - заявил Редфилд.

Одновременный вызов со стороны заболевания COVID-2019 и традиционного гриппа парализует национальную систему здравоохранения, которая уже сейчас испытывает дефицит аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты и иного медицинского оборудования.

Граждане США могут снизить вероятность такого сценария путем маcштабной вакцинации от гриппа, заявил глава ЦКПЗ. Тем временем, федеральные и региональные власти в Америке должны использовать имеющийся запас времени для увеличения масштабов тестирования и подготовке к следующему удару инфекционного заболевания, сказал эксперт.

Напомним, что американские ЦКПЗ с большой задержкой лишь в середине апреля строго порекомендовали всем гражданам США поголовно носить маски с тем, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса по территории страны.