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22.04.2020 10:00
Рубрика: В мире

В США объявили о второй волне пандемии коронавируса

Текст: Александр Гусаров
Вторая волна пандемии коронавируса, которая вероятно ударит по США ближе к концу текущего года, окажется еще более смертоносной, чем текущая ситуация. Такой неутешительный прогноз дал руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд в интервью газете The Washington Post.

По словам специалиста, осложняющим фактором для борьбы с новой волной коронавирусных заболеваний станет ее совпадение с сезонными массовыми заболеваниями гриппом. "Существует вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой станет еще более тяжелым, чем то, что мы едва прошли", - заявил Редфилд.

Фото: iStock
В США заговорили о более тяжелой второй волне коронавируса

Одновременный вызов со стороны заболевания COVID-2019 и традиционного гриппа парализует национальную систему здравоохранения, которая уже сейчас испытывает дефицит аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты и иного медицинского оборудования.

Граждане США могут снизить вероятность такого сценария путем маcштабной вакцинации от гриппа, заявил глава ЦКПЗ. Тем временем, федеральные и региональные власти в Америке должны использовать имеющийся запас времени для увеличения масштабов тестирования и подготовке к следующему удару инфекционного заболевания, сказал эксперт.

Напомним, что американские ЦКПЗ с большой задержкой лишь в середине апреля строго порекомендовали всем гражданам США поголовно носить маски с тем, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса по территории страны.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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