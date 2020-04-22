В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных

В США зарегистрирован первый в стране случай заражения коронавирусом домашних животных. Как сообщает агентство AP со ссылкой на министерство сельского хозяйства США, COVID-19 диагностирован у двух домашних кошек в штате Нью-Йорк.

У котов проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары рассчитывают, что они пойдут на поправку. Предположительно, они подхватили инфекцию от домочадцев или их соседей.

Ранее власти Нью-Йорка выявили коронавирус у семерых львов и тигров в зоопарке Бронкса.

При этом, хотя известны несколько случаев заражения животных от людей, пока не ясно, может ли человек заразиться вирусом от домашнего питомца.