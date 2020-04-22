В США заговорили о более тяжелой второй волне коронавируса

Вторая волна коронавируса предстоящей зимой в США может оказаться хуже нынешней. Об этом газете The Washington Post рассказал глава американского Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

"Есть вероятность, что эпидемии гриппа и коронавируса совпадут по времени. Эта одновременная вспышка окажется немыслимой нагрузкой для системы здравоохранения страны", - комментарий Редфилда приводит РИА Новости.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, в США зафиксировано свыше 824 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому присвоили официальное название COVID-19.