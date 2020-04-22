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22.04.2020 06:23
Рубрика: В мире

В США заговорили о более тяжелой второй волне коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вторая волна коронавируса предстоящей зимой в США может оказаться хуже нынешней. Об этом газете The Washington Post рассказал глава американского Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Фото: iStock
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"Есть вероятность, что эпидемии гриппа и коронавируса совпадут по времени. Эта одновременная вспышка окажется немыслимой нагрузкой для системы здравоохранения страны", - комментарий Редфилда приводит РИА Новости.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, в США зафиксировано свыше 824 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому присвоили официальное название COVID-19.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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