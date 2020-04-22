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22.04.2020 15:08
Рубрика: В мире

Власти Киргизии: Резкого скачка цен на социально значимые продукты не будет

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Власти Киргизии пообещали не допустить резкого скачка цен на социально значимые продукты. Об этом сообщил глава Госагентства антимонопольного регулирования при правительстве КР Шухрат Сабиров.

- На сегодня в республике действует государственное регулирование цен на 11 видов продуктов питания, - пояснил чиновник. - Среди них - мука, масло, сахар и другие. Мы ежедневно отслеживаем как розничную, так и оптовую их стоимость. Мониторим цены и производителей. Конечно, избежать подорожания не удастся, но оно будет постепенным. Особо строго следим за ценами на жизненно важные медицинские препараты. На них будет установлен определенный ценовой предел, превышение которого будет чревато неприятными последствиями для владельцев аптек. Должен предупредить, что в случае выявления каких-либо спекуляций на фармацевтическом рынке мы передадим материал в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.

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Вместе с тем магазины розничной торговли сообщают о резком повышении цен у поставщиков на гречку с 60 до 90 сомов за килограмм, лимоны с 120 до 400 сомов, кондитерские изделия примерно на 10 процентов на каждый вид и столько же на средства гигиены и некоторые другие товары.

Пока в республике практически без изменений остается стоимость автомобильного топлива и газа. Отмечается некоторое подорожание сельхозпродукции, но специалисты больше связывают это с сезонным фактором.

Комментарий

Нурбек Алимбеков, депутат парламента

- Киргизстан - аграрная страна и вполне может обеспечить себя овощами, фруктами, молочной и мясной продукцией. Могут быть сложности с мукой, поскольку посевы пшеницы в республике существенно снизились в последнее время. Мы импортируем зерно из Казахстана. Импортозависимы мы и от рынка ГСМ. Однако и в том, и в другом случае наши партнеры здесь Казахстан и Россия, то есть наши коллеги по ЕАЭС. Так что, я думаю, здесь сложностей возникнуть не должно. Ну даже если такие и будут, то вопросы эти вполне решаемы в рабочем порядке.

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