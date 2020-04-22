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Рубрика: В мире

Власти Мадрида разработают план выхода из карантина

Текст: Юрий Когалов

Власти Мадрида начали подготовку к жизни после того, как карантин, введенный из-за коронавируса в стране, будет снят. Как заявил мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда, если упустить момент, последствия будут серьезными.

В связи с этим уже сейчас надо разработать план действий и различные меры. Так, городской совет уже заказал перегородки, которые будут установлены между столами работников муниципальных учреждений. Прорабатывается возможность перевода части служащих на удаленную работу и введения гибкого графика. В местах, отличающихся большим количеством персонала, будут установлены камеры для измерения температуры.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Особое внимание уделяется туристическому сектору, который приносит значительную часть дохода в городской бюджет. По предложению бизнесменов предполагается расширить террасы кафе и ресторанов, но сделать это, как отмечают власти, надо без ущерба для соседних учреждений. В настоящее время в Мадриде 5323 заведения имеют разрешение на террасы, еще почти 14 тысяч кафе и ресторанов подали соответствующие заявки. В мэрии со своей стороны пошли навстречу владельцам и отказались от взимания налога на террасы в период, пока они не работают.

Что касается вопросов транспорта, то Мартинес-Алмейда предлагает жителям Мадрида в первое время после снятия карантина больше внимания уделить велосипедам, отказавшись от использования общественного транспорта. Хотя его и дезинфицируют, шансов подхватить вирус в автобусе или метро все больше, чем за рулем велосипеда. Кстати, служба аренды этих транспортных средств после некоторого перерыва уже заработала в испанской столице, отмечает El Mundo.

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