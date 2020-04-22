Невзирая на коронавирус, люди строят планы и мечтают

Евгения Тюленева, национальный директор конкурса "Мисс мира Plus Size":

- Выкину все маски, антисептик и смогу, не опасаясь, на улице трогать лицо руками. До пандемии даже не знала, что так часто может чесаться нос. И, конечно, поеду в гости. К маме и бабушке - сейчас я только привожу им продукты, оставляю на расстоянии и ухожу. Недавно долго болела, так что родных берегу. А когда откроют границы, отправлюсь к друзьям, которые у меня есть в разных странах.

Евгений Крыжановский, художественный руководитель киноцентра, Минск:

- Сейчас работа в детском киноцентре приостановлена. Но надеюсь, уже в конце мая - начале июня мы снова сможем собрать всех детишек. Постоянно общаемся в чате с детками и родителями. Но одно дело на расстоянии, другое - видеть малышей, которые бегут, здороваются, обнимаются. Очень соскучились… Поэтому первым делом, конечно, устроим общее веселое собрание. Ну а потом сразу за работу. Надо снимать: мы должны еженедельно выпускать веселые серии "Приколов 13-й школы". А еще хотим в этом году устроить с семьей тур по Беларуси.

Сергей Войтенко, музыкант, Самара:

- Первым делом пойду с женой и сыном в парк, а потом в наш любимый ресторан и парикмахерскую! В режиме самоизоляции я осознал, что мне необходимо повышать финансовую грамотность, сейчас и сам учусь, и других обучаю. Как депутат губернской Думы, зарплату не получаю, поэтому ищу способы зарабатывания денег. Если честно, особого дискомфорта от самоизоляции я не ощутил. Да, плохо без концертов, зато с семьей все время и больше времени для творчества, сочинения новых песен. Каждую неделю даю концерты онлайн.

Диляра Григоренко, фотограф, Казань:

- Ни о чем не могу думать, кроме работы. У нас с мужем небольшая фирма, и самоизоляция фактически лишила нас работы. Большинство предприятий, которые являются нашими постоянными клиентами, приостановили свою деятельность. Не исключаю, что одному из нас придется отложить фотоаппарат и освоить какую-то новую профессию, устроиться на госпредприятие. Ну а вообще очень хочется в Питер. Этот город для нас особенный, там мы поженились. Планировали поехать туда летом. Верю, что пусть позднее, но обязательно поедем.

Мария Третьякова, режиссер-постановщик:

- Первым делом соберу большую компанию друзей: буду всех обнимать и целовать. А еще буду на­деяться, что моя профессия станет опять востребованной. Многие артисты сейчас ищут возможность работать онлайн, пробуют организовывать даже платные онлайн-концерты. Творческие люди не могут без сцены. И чтобы всем нам не свалиться в депрессию, пытаемся друг друга поддерживать. Работаем уже над вторым благотворительным марафоном в поддержку медиков.

Александр Демин, студент, Омск:

- Первым делом просто отправлюсь прогуляться по городу. Мне очень не хватает этих обычных прогулок. Пройдусь по набережной вдоль Иртыша, посмотрю на реку, выйду к Любинскому проспекту, закажу стаканчик кофе. Буду сидеть на скамейке, наслаждаться напитком и смотреть на гуляющих в центре города прохожих. А потом пойду и наконец-то подстригусь. И куплю билеты в драматический театр. В общем, мечтаю о маленьких человеческих радостях.