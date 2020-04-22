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Рубрика: Культура

Впервые детские аудиокниги стали популярнее триллеров

Текст: Наталья Лебедева
Самоизоляция не только изменила привычный ритм жизни россиян, но и повлияла на их книжные предпочтения. В апреле, по данным крупнейшего сервиса аудиокниг Storytel, резко повысился спрос на аудиокниги по управлению личными финансами и решению семейных проблем, а детский жанр впервые обогнал триллеры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Топ-10 самых прослушиваемых книг впервые попали аудиокниги по психологии, работе над собой и умению контролировать себя в любых ситуациях. А детская литература по количеству прослушиваний впервые обогнала триллеры. Видимо, родители все активнее развлекают детей аудиокнигами.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По словам генерального директора Storytel в России Бориса Макаренкова, в первую неделю самоизоляции выросли запросы на "коронавирус", "вирус", "эпидемия", "чума", но довольно быстро интерес к этой теме в аудиокнигах и подкастах уступил место реальным потребностям людей, запертых дома со своими родными и близкими.

"Самая большая польза от аудиокниги для большинства людей сейчас - развлечение. Еще одна усилившаяся потребность - научиться понимать и слышать свою семью. Также резко вырос запрос на управление финансами, что вполне объяснимо. Заметно увеличившийся спрос на детский контент говорит о том, что мы не зря активно развиваем детскую категорию и многие родители увидели плюсы в аудиокнигах для детей", - объясняет он.

Интерес к аудиокнигам на английском языке, по его мнению, бесспорно подогрел запуск в России первой официальной версии "Гарри Поттера" на языке оригинала. Англоязычные книги стали слушать в три раза чаще.

Фото: iStock
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Топ-10 самых популярных аудиокниг апреля возглавил роман "Город женщин" Элизабет Гилберт, который впервые обогнал вечный бестселлер "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Зато совсем не удивляет появление в рейтинге книги Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза", показ экранизации которой как раз сейчас идет телеканале "Россия 1". Четвертую строчку занимает детективный триллер "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса.

А вот дальше разместились дебютанты апреля - "Подсознание может все!" Джона Кехо, "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки, "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро и "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона.

В топ-20 поднялись и аудиокниги, рассказывающие о мировых неспрогнозированных явлениях и о том, как справиться с непростыми жизненными ситуациями. Так, аудиокнига "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассима Талеба показала прирост аудитории в 200 процентов. Также популярны аудиокниги "Мужские правила. Отношения, секс, психология" Марка Мэнсона и "НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым" Джен Синсеро.

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Из художественной литературы в двадцатке самых прослушиваемых оказались вновь ставший бестселлером роман Джорджа Оруэлла "1984", "Вторая жизнь Уве" Фредрика Бакмана, "Не жизнь, а сказка" Алены Долецкой и новинка - триллер "Серебряная дорога" Стины Джексон.

Резко вырос спрос на аудиокниги по управлению личными финансами и инвестициями. "Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно" Анастасии Тарасовой в апреле показала прирост на 350 процентов по количеству прослушиваний. На 170 процентов увеличилось прослушивание книги "Продвижение личных блогов в Инстаграм: пошаговое руководство" Александры Митрошиной. Кроме этого, данные показывают, что родители стали больше говорить с детьми о деньгах. Аудиокнигу "Собака по имени Мани, или Азбука денег" стали слушать в два раза чаще.

ТОП-20 самых прослушиваемых аудиокниг

  1. "Город женщин", Элизабет Гилберт
  2. "Sapiens. Краткая история человечества", Юваль Ной Харари
  3. "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", Джен Синсеро
  4. "Зулейха открывает глаза", Гузель Яхина
  5. "Безмолвный пациент", Алекс Михаэлидес
  6. "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо", Марк Мэнсон
  7. "Богатый папа, бедный папа", Роберт Кийосаки
  8. "Подсознание может все!", Джон Кехо
  9. "Атлант расправил плечи" (краткая версия), Айн Рэнд
  10. "Шантарам" (части 1, 2), Грегори Дэвид Робертс
  11. "Homo Deus. Краткая история будущего", Юваль Ной Харари
  12. "1984", Джордж Оруэлл
  13. "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости", Нассим Талеб
  14. "Вторая жизнь Уве", Фредрик Бакман
  15. "Ведьмак. Последнее желание", Анджей Сапковский
  16. "Не жизнь, а сказка", Алена Долецкая
  17. "Мужские правила. Отношения, секс, психология", Марк Мэнсон
  18. "Серебряная дорога", Стина Джексон
  19. "НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым", Джен Синсеро
  20. "21 урок для XXI века", Юваль Ной Харари

Культура Литература

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