Впервые детские аудиокниги стали популярнее триллеров

Самоизоляция не только изменила привычный ритм жизни россиян, но и повлияла на их книжные предпочтения. В апреле, по данным крупнейшего сервиса аудиокниг Storytel, резко повысился спрос на аудиокниги по управлению личными финансами и решению семейных проблем, а детский жанр впервые обогнал триллеры.

В Топ-10 самых прослушиваемых книг впервые попали аудиокниги по психологии, работе над собой и умению контролировать себя в любых ситуациях. А детская литература по количеству прослушиваний впервые обогнала триллеры. Видимо, родители все активнее развлекают детей аудиокнигами.

По словам генерального директора Storytel в России Бориса Макаренкова, в первую неделю самоизоляции выросли запросы на "коронавирус", "вирус", "эпидемия", "чума", но довольно быстро интерес к этой теме в аудиокнигах и подкастах уступил место реальным потребностям людей, запертых дома со своими родными и близкими.

"Самая большая польза от аудиокниги для большинства людей сейчас - развлечение. Еще одна усилившаяся потребность - научиться понимать и слышать свою семью. Также резко вырос запрос на управление финансами, что вполне объяснимо. Заметно увеличившийся спрос на детский контент говорит о том, что мы не зря активно развиваем детскую категорию и многие родители увидели плюсы в аудиокнигах для детей", - объясняет он.

Интерес к аудиокнигам на английском языке, по его мнению, бесспорно подогрел запуск в России первой официальной версии "Гарри Поттера" на языке оригинала. Англоязычные книги стали слушать в три раза чаще.

Топ-10 самых популярных аудиокниг апреля возглавил роман "Город женщин" Элизабет Гилберт, который впервые обогнал вечный бестселлер "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Зато совсем не удивляет появление в рейтинге книги Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза", показ экранизации которой как раз сейчас идет телеканале "Россия 1". Четвертую строчку занимает детективный триллер "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса.

А вот дальше разместились дебютанты апреля - "Подсознание может все!" Джона Кехо, "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки, "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро и "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона.

В топ-20 поднялись и аудиокниги, рассказывающие о мировых неспрогнозированных явлениях и о том, как справиться с непростыми жизненными ситуациями. Так, аудиокнига "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассима Талеба показала прирост аудитории в 200 процентов. Также популярны аудиокниги "Мужские правила. Отношения, секс, психология" Марка Мэнсона и "НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым" Джен Синсеро.

Из художественной литературы в двадцатке самых прослушиваемых оказались вновь ставший бестселлером роман Джорджа Оруэлла "1984", "Вторая жизнь Уве" Фредрика Бакмана, "Не жизнь, а сказка" Алены Долецкой и новинка - триллер "Серебряная дорога" Стины Джексон.

Резко вырос спрос на аудиокниги по управлению личными финансами и инвестициями. "Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно" Анастасии Тарасовой в апреле показала прирост на 350 процентов по количеству прослушиваний. На 170 процентов увеличилось прослушивание книги "Продвижение личных блогов в Инстаграм: пошаговое руководство" Александры Митрошиной. Кроме этого, данные показывают, что родители стали больше говорить с детьми о деньгах. Аудиокнигу "Собака по имени Мани, или Азбука денег" стали слушать в два раза чаще.

ТОП-20 самых прослушиваемых аудиокниг