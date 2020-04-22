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22.04.2020 17:42
Рубрика: Культура

Всероссийская акция "Библионочь - 2020" пройдет онлайн

Текст: Наталья Лебедева
Традиционная всероссийская акция "Библионочь" пройдет с 25 апреля по 9 мая и будет посвящена теме "Память нашей Победы". Но в этом году она впервые пройдет в онлайн-режиме, а программа всех событий уже доступна на официальном сайте "Библионочи", в социальных сетях и на портале "Культура.РФ".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Библиотеки - не просто свидетели войны и хранители документальной памяти, но и полноправные участники Великой Победы. Как и для всей страны, лозунг "Все для фронта, все для победы" был жизненно важен для всей отечественной культуры. Многие библиотеки и их сотрудники оказались на передовой войны, не только защищая свои хранилища, но участвуя в народном ополчении и помогая в госпиталях. Каждая библиотека хранит память о том великом поколении, о настоящем подвиге, которому в этом году мы посвящаем акцию "Библионочь - 2020", - рассказывает о главной теме "Библионочи-2020" министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: iStock
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25 апреля ровно в 16.00 по московскому времени на странице "Библионочи - 2020" стартует Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды, в котором примут участие народные артисты России Евгений Князев, Валерия, Юрий Лазарев, Валерий Дьяченко, Игорь Верник, Юрий Александров, Сергей Безруков, заслуженные артисты Александр Олешко, Дмитрий Дюжев, Андрей Мерзликин, Наталья Суркова, Сергей Габриэлян, Александр Новиков, писатели Сергей Литвинов, Вадим Панов и многие другие. Они прочтут строки из военной корреспонденции, отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны - и передадут эстафету зрителям, которые смогут присоединиться к победному флешмобу #75словПобеды в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба КГИОП
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Выбрать памятный отрывок для участия в акции можно уже сейчас на сайте "Библионочи", где доступна большая подборка стихотворений, книг, фильмов, спектаклей и статьей, посвященных войне. Там же можно посмотреть трансляции лекций и литературных чтений из разных библиотек. Видео-чтения участников будут публиковаться на канале #75словПобеды в группе "Культура.РФ" в соцсети "Одноклассники". Там же пользователи смогут пройти тест, посвященный 125-летию Сергея Есенина.

Еще один флешмоб #ЧитаюКлассика и #ЯЧитаю объединит всех, кто любит читать. Записывайте на видео отрывки из любимых книг и выкладывайте их в интернет, не забывая про хештеги. Видео будут собираться в специальном лендинге "Библионочи" в разделе "Интересное".

Следить за новостями акции можно во всех социальных сетях портала "Культура.РФ" по хэштегам #Библионочь2020 и #Культура.РФ.

Культура Литература "Библионочь"

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